Legendarische CNN-talkshowpresentator Larry King overleden

De Amerikaanse talkshowhost Larry King is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ora Media, het bedrijf waarvan hij mee de oprichter was.

King werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Het leek even beter te gaan met hem, maar zijn situatie verslechterde toch weer.

King was vooral bekend als presentator van ‘Larry King Live’, een dagelijkse talkshow die 25 jaar lang liep op CNN. Het programma werd van 1985 tot 2010 door miljoenen mensen bekeken.

Met die ‘Larry King Live’ latenightshow haalde hij zelfs het Guinness Book of Records, als de presentator die het langst op dezelfde stoel kon blijven. Want 25 jaar: dat is in medialand een eeuwigheid. In totaal voerde Larry King zo’n 50.000 interviews uit en nam hij meer dan 6.000 shows op voor CNN.

Ook na zijn vertrek bij CNN bleef hij tv-programma’s maken, onder andere voor de Russische nieuwszender Russia Today.

King moest niet weten van afgemeten rubriekjes in zijn show en stond ervoor bekend om ruim de tijd te nemen voor zijn gasten. Een radioshow op tv, zo werd zijn programma wel eens genoemd. Zelf vond hij ‘why?’ de belangrijkste vraag die je kon stellen: ‘Omdat die niet met één woord beantwoord kan worden. Omdat ze mijn gasten dwingt om na te denken.’