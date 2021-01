De Nederlander Tom Dumoulin stopt voor onbepaalde tijd met wielrennen. Hij heeft het trainingskamp van Team Jumbo-Visma verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst.

Voorlopig speldt de Limburger dus geen rugnummer op. ‘Ik heb gisteren het besluit genomen. En de ploeg steunt me daarin en het voelt echt goed. Het is echt alsof er een rugzak van honderd kilo van mijn schouders is gegaan. Ik werd meteen helemaal vrolijk wakker. Het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen van: ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf. Dat zegt genoeg’, aldus Dumoulin.

Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië. In 2018 eindigde hij als tweede in de Tour, maar vorig jaar kende hij een vrij moeilijk seizoen. Hij gold als één van de favorieten voor de zege, maar kon nooit echt aanspraak maken op de overwinning.

De succesvolle wielrenner licht zijn besluit toe: ‘Ik voel al een behoorlijke tijd dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin de wielrenner. Met de druk die erbij komt kijken, met de verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil het gewoon heel graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, ik wil graag dat de sponsoren blij zijn, ik wil graag dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Ik wil het voor iedereen goed doen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar eigenlijk mezelf vergeten. Wat wil ík nou? Wil ik nog wielrenner zijn? Zo ja, hoe?’, zegt hij in een reactie.