Aanhangers Navalni opgepakt bij betogingen

Bij protesten voor de vrijlating van de gevangengenomen Kremlincriticus Aleksej Navalni zijn er zaterdag op verschillende plaatsen in Rusland arrestaties verricht.

De aanhangers van Navalni hebben voor zaterdag opgeroepen tot protest in meer dan 90 Russische steden. Dat is onder andere het geval in de grootsteden Moskou en Sint-Petersburg. De autoriteiten dreigen met hoge straffen voor deelname aan de niet-toegelaten manifestaties. De voorbije dagen werden al talrijke medestanders van de oppositiepoliticus opgepakt, onder wie Kira Jarmysj, de woordvoerster van Navalni.

In de grootstad Chabarovsk, niet zo ver van de grens met China, publiceerden activisten video’s van politieagenten die demonstranten slaan en naar transportwagens afvoeren. In Chabarovsk is de ontevredenheid van de mensen ook gericht tegen de arrestatie van een geliefd ex-gouverneur de voorbije zomer.

Ook in de steden Vladivostok en Irkoetsk kwamen ondanks de ijzige temperaturen honderden mensen op straat. Ze scandeerden slogans als ‘We zijn de macht’ en ‘Poetin is een leugenaar’.

Smeergeld

Het team van Navalni kwam begin deze week met een video op de proppen die zou bewijzen dat president Vladimir Poetin met smeergeld een peperduur paleis heeft laten bouwen aan de Zwarte Zee. De bijna 2 uur durende film werd op enkele dagen meer dan 65 miljoen keer bekeken op YouTube.

Navalni werd maandag in Moskou tijdens een omstreden spoedprocedure veroordeeld tot 30 dagen cel. De 44-jarige Kremlincriticus zou in een vroegere strafzaak zijn aanmeldingsplicht met voeten getreden hebben, terwijl hij in Duitsland revalideerde van een vergiftiging met novitsjok.

Er staan nog andere rechtszaken tegen hem op stapel, en er hangen hem jaren gevangenis boven het hoofd. Volgens Navalni zit een ‘moordcommando’ van de binnenlandse geheime dienst FSB onder bevel van Poetin achter de aanslag van 20 augustus vorig jaar. De president en de FSB ontkennen die beschuldigingen met klem.