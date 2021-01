Hoofd taskforce vaccinatie: ‘Dosissen Pfizer absoluut nodig’

Ondanks leveringsproblemen bij Astrazeneca hoopt ons land nog steeds dat het farmabedrijf volgende maand ‘300.000 tot 400.000’ dosissen kan leveren. Dat zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinatie in De Ochtend. Ook de door Pfizer beloofde dosissen zijn ‘absoluut nodig’.

Exacte cijfers over de levering door Astrazeneca had ons land nog niet ontvangen, ‘maar we hadden onze hoop gevestigd op belangrijke hoeveelheden’, zegt Ramaekers. Hoeveel we er precies zullen krijgen is volgens Ramaekers nu ‘koffiedik kijken’. Het is nog steeds de bedoeling om vanaf media februari de eerste vaccins van Astrazeneca toe te dienen.

Pfizer

Ook de levering van het Pfizer-vaccin loopt wat vertraging op. Komende week worden er ‘iets minder dan oorspronkelijk beloofd’ geleverd, zegt Ramaekers, vanaf begin februari komt het voorziene niveau terug, ‘met een lichte compensatie’ voor de eerdere vertraging.

Die leveringen in februari zijn ‘absoluut nodig’ om het toedienen van de tweede dosis te kunnen laten doorgaan, en ook de nieuwe eerste dosissen, zegt Raemaekers daarover.

Tweede dosis

In een aanvullende reactie op VRTNWS formuleert Raemaekers het nog sterker. Daar zegt hij dat ons land in de problemen dreigt te komen als Pfizer die leveringen in februari niet kan uitvoeren. ‘Als Vlaanderen al meteen in de eerste week van 4 januari alles had opgebruikt, dan hadden we nu al de campagne moeten stilleggen. Zoals in een aantal Duitse deelstaten gebeurd is. En als Pfizer in februari niet levert wat is afgesproken, dan komen we in de problemen in de woonzorgcentra.’

Uitstel voor de tweede prik, zoals bijvoorbeeld in Denemarken lijkt te gebeuren, zegt hij ‘niet goed te begrijpen’. ‘We weten dat die tweede dosis noodzakelijk is voor het bieden van duurzame weerstand tegen het virus, zeker bij ouderen. Dat uitstellen, daar zijn we absoluut geen voorstander van’.