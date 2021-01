Aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen

Voor de tweede dag op rij neemt het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen verder toe. Tussen 16 en 22 januari werden gemiddeld 127,4 nieuwe patiënten opgenomen. In vergelijking met de week daarvoor is dat een toename met 5 procent.

Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. De stijging is deels te verklaren door de sterke opstoot van dinsdag. Toen werden 183 mensen op één dag opgenomen, het hoogste aantal in weken. Maar ook de dagen erna was het aantal nieuwe opnames steeds hoger dan op dezelfde dag een week eerder. De stijging van het gemiddelde zal zich dus nog enige tijd laten opmerken.

In de ziekenhuizen liggen nu 1.923 mensen, wat wel nog een daling is, met 1 procent. Op de meeste dagen is de uitstroom groter dan de instroom in de ziekenhuizen. In de weekends is dat meestal niet zo, maar ook gisteren waren er meer opnames dan ontslagen: 149 tegenover 143. Op intensive care liggen 338 mensen.

Het gemiddeld aantal besmettingen blijft intussen verder dalen, zij het heel gestaag. Tussen 13 en 19 januari werden er dagelijks gemiddeld 1.936,6 besmettingen bevestigd, een daling met 4 procent in vergelijking met de week ervoor. Ons land telt nu al 689.271 bevestigde coronabesmettingen. Het reproductiegetal onder mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen is opnieuw gestegen, tot 1,06. Begin deze week lag dat getal nog onder de drempel van 1.

In alle Vlaamse provincies en Henegouwen zitten de nieuwe besmettingen nu in stijgende lijn. Die stijging zit in die provincies onder de 5 procent, enkel in Limburg gaat het om een toename op weekbasis van 12 procent.

In dezelfde periode werden gemiddeld 50,3 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 3,6 procent. In totaal zijn nu al 20.675 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Gemiddeld worden elke dag zo’n 41.600 tests afgenomen. De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen loopt nog iets verder op tot 5,5, wat 0,3 procent meer is dan een week geleden.

Donderdag waren er in ons land al 162.945 mensen gevaccineerd. Het overgrote deel kreeg nog maar één dosis, slechts 295 van hen hebben al de tweede injectie ontvangen.