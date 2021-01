Anderlecht blijft steken op 0-0 tegen Waasland-Beveren

Anticlimax. Na de sterke match tegen Charleroi kwam Anderlecht tegen staartploeg Waasland-Beveren niet verder dan 0-0. Het negende gelijkspel al, maar het grote probleem is dat paars-wit bijna geen veldgoals meer maakt. Zelfs niet met Diaby. Met 4 op 12 tegen OHL, Eupen, Charleroi en W-Beveren is 2021 toch slecht begonnen. De concurrenten voor PO1 staan niet onder druk.

Voor elke angst bestaat een naam. Claustrofobie - dat kent u - is angst om opgesloten te raken in een kleine ruimte. Pogonofobie - leren wij - is de angst voor baarden, terwijl leukofobie betekent dat je bibbert voor de kleur wit. Anderlecht sukkelt echter met een nieuw fenomeen dat we zelf maar Goalofobie zullen dopen. Schrik om veldgoals te maken.

Knaldrang

Thuis tegen Waasland-Beveren verwachtte iedereen dat paars-wit nog eens echt zou knallen. De verwachtingen waren hooggespannen na de uitstekende wedstrijd tegen Charleroi (3-0) die weliswaar werd beslecht met twee penalty’s. Knaldrang ten top. RSCA zette wel veel druk tegen de Waaslanders en had voor de pauze maar liefst 69 procent balbezit, maar scoren blijft toch o zo moeilijk. Vlap stuurde Mukairu in het straatje, maar de Nigeriaan besloot alleen voor de keeper een meter naast. Typisch. Paul Mukairu is geen goalgetter.

De bezoekers trokken natuurlijk nog meer een betonnen muur op dan Charleroi en Anderlecht voetbalde net iets minder snel en secuur. De ruimtes bleven gesloten en de Brusselaars vonden geen goeie openingen.Het bleef bij enkele afstandschoten. Ja, wij hadden gehoopt dat de enterainmentsector na lange tijd zonder perspectief de deuren zou openzwaaien, maar zo’n match van Anderlecht is vaak een beetje als het Overlegcomité. Je kijkt er de hele dag naar uit, maar finaal komt er bitter weinig uit. Frusterend.

Als er goals moeten gemaakt worden kijken ze in het Lottopark (te) vaak naar Lukas Nmecha. Een opmerkelijke statistiek: als de Duitser scoort, pakt RSCA 81 % van de punten (22/27). Als de spits niet scoort, pakt RSCA maar 27% van de punten. (8/30). Dit keer zat Nmecha goed in de tang bij Vukotic en co. Hij kreeg niet de goeie ballen. Slechts één keer werd hij in stelling gebracht, maar toen duwde doelman Jackers zijn poging weg.

Vincent Kompany moest ingrijpen. Waasland-Beveren heeft met 48 tegengoals de meest gepasseerde defensie in de Jupiler Pro League. Deze moest echt opengebroken worden. In de tribune moet Jacob Bruun Larsen ongetwijfeld gedacht hebben dat hij dit varkentje wel zou kunnen wassen, maar hij was nog niet speelgerechtigd. Vince The Prince bracht met Abdoulay Diaby een andere nieuwkomer. Weer ging het verwachtingspeil de hoogte in. Uiteraard was Vlap opnieuw het kind van de rekening en die ging bokkend op de bank zitten. Deels terecht: de Fries deed het niet onaardig.

Nmecha bokt

Aan de zijlijn bleef Kompany roepen Push, Push, Push. In 2021 scoorde zijn ploeg nog maar één veldgoal - laat tegen Charleroi - maar hij wisselde ook topscorer Nmecha voor Dimata om vers bloed te injecteren. Lukas Nmecha leek dat maar matig te appreciëren. Nu ja, ook met de nieuwe voorlinie werd de Beverse dijk niet doorbroken. Dat was ook dankzij een uitstekende Nordin Jackers. Die ging twee keer goed plat op een kopbal en een afstandschot van Mohamed Dauda én hij pareerde ook deviatie van Diaby. El Hadj trof daarna de paal. Het was een heuse belegering, maar Waaslanders hielden stand. In januari slaagde Anderlecht er dus niet in om te scoren tegen Leuven, Eupen en Waasland-Beveren. Dat moet dringend veranderen. Paars-wit zet de concurrenten voor Play-off 1 niet onder druk en kan een slechte zaak doen.