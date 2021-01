De eerste Jamies, de Vlaamse online video awards, zijn uitgedeeld

Vrijdagavond zijn de eerste Vlaamse online video awards, de Jamies, uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een online awardshow vanuit het Kursaal van Oostende. Onder meer Acid, Bockie De Rapper en Flo Windey vielen in de prijzen.

De eerste editie van de Vlaamse awards voor online videomakers zit erop. ‘De Jamies’, is een initiatief van filmfestival Oostende in samenwerking met creatief agency Hurae. Hannes Coudenys, de man achter Hurae, vond dat er in Vlaanderen ‘weinig aandacht is voor online videomakers’. Met de Jamies brengt hij daar verandering in. De uitreiking was live te zien op VRT.NU en Youtube en werd gepresenteerd door comédienne Soe Nsuki met sidekick Sander Gillis van MNM.

Youtube-fenomeen Acid sleepte de awards voor beste online creator en beste vlog in de wacht. Vlaams minister van Jeugd & Media Benjamin Dalle trok voor de uitreiking van de award naar zijn woonplaats, Blankenberge. De Standaard deed in 2019 hetzelfde.

Average Rob is dan weer de grappigste. Hij kreeg de award voor beste comedy. De prijs voor beste lifestyle ging naar Bockie De Repper. Jonatan Medart kreeg de Jamie voor beste Tiktok en Flo Windey mocht De Jamie voor beste explainer in ontvangst nemen voor haar YouTube-reeks ‘Faqda’. De beste online fictie ging naar de jongerenreeks WTFock. Hakim Chatar kreeg de prijs voor beste Instagram en Chucki Beats won een Jamie voor beste dans en muziek.

Kastiop kreeg postuum een prijs. De populaire Youtuber overleed vorig najaar. Hij werd verkozen tot beste gamestreamer. De organisatie kondigde daarbij aan dat de Jamie voor ‘Beste Gamestreamer’ vanaf nu de ‘Kastiop Award’ zal heten, als eerbetoon.

De awardshow werd feestelijk afgesloten met een online feestje met ‘Omdat het kan Soundsystem’.