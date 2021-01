Met goede cijfers kunnen kappers open op 13 februari: zo ziet uw bezoek eruit

De kappers, en andere niet-medische contactberoepen, weten op 5 februari of zij een week later kunnen openen. De regering geeft de vooropgestelde voorwaarde van 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames op. De regels in de behandelruimtes worden zeker strenger.

‘In de huidige stand van de epidemie is het niet mogelijk om activiteiten van de contactberoepen toe te laten’, zo klonk premier Alexander De Croo (Open VLD) duidelijk. Maar het Overlegcomité wilde de sector wel een perspectief geven. Kappers en schoonheidsspecialisten kunnen ten vroegste op 13 februari opnieuw de deuren openen, ­‘onder de strikte voorwaarde dat de epidemiologische situatie verbeterd moet zijn’, zei De Croo. Die situatie zal op 5 februari geëvalueerd worden.

In november zei de regering dat versoepelingen pas mogelijk zouden zijn als de drempelwaarde van 75 ziekenhuisopnames en 800 besmettingen per dag bereikt zou worden. Dat wordt, alvast voor deze mogelijke versoepelingen, losgelaten. ‘Dit is een menselijke beslissing, geen automatisme op basis van cijfers’, zei De Croo. ‘Wij zijn geen cijferfetisjisten’, voegde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) eraan toe.

Strenge voorwaarden

Vast staat wel dat de maatregelen rond de contactberoepen streng zullen zijn. Klanten, die een chirurgisch mondmasker moeten dragen, zullen alleen en op afspraak moeten komen. Ramen en deuren moeten openstaan. Tussen twee afspraken moet tien minuten ­zitten om de ruimte te des­infecteren en wachtkamers blijven gesloten. Klanten wachten dus buiten. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen door één ouder worden begeleid, maar anders geldt maar één klant per tien vierkante meter.

Werknemers moeten voor elke shift hun koorts meten. Ze mogen niet meer dan één persoon tegelijk behandelen. Eten, dranken en versnaperingen aanbieden is verboden, net als tijdschriften en kranten. Verder wordt er wetenschappelijk advies opgevraagd over een mogelijke verplichting voor werk­nemers om FFP2-maskers te dragen en geregeld een ­coronatest af te leggen.