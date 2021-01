Celstraffen tot 27 jaar voor koelwagenbende

Londense rechtbank heeft celstraffen opgelegd aan zeven leden van de smokkelbende die verantwoordelijk is voor de dood van 39 Vietnamezen in een koelwagen.

Bendeleider Ronan Hughes (41), die de tocht van de koelwagen van Zeebrugge naar Purfleet eind oktober organiseerde, kreeg een celstraf van 20 jaar. Hij pleitte schuldig aan doodslag en mensensmokkel. Co-organisator Gheorghe Nica (43), die transport landinwaarts regelde en onschuldig had gepleit aan doodslag, kreeg 27 jaar. Chauffeur Eamonn Harrison (24), die de koelwagen op 22 oktober naar Zeebrugge bracht, kreeg 18 jaar. Zijn collega Maurice Robinson (26), die de lading oppikte in Purfleet, 13 jaar. Drie handlangers betrokken bij andere transporten, ontvingen lichtere straffen. De rechter sprak over een ‘gesofisticeerde, lang lopende en winstgevende’ smokkeloperatie.

Het Belgische Essex-onderzoek loopt nog. Vorig jaar bleek dat het Brussels parket twee jongens die omkwamen in de koelwagen, kort tevoren niet uit de handen van mensensmokkelaars had gehaald. Dit hoewel de Nederlandse politie de twee gevolgd had tijdens een taxirit naar een safehouse in Brussel en het parket dat wist. Zaterdag belicht het NPO-programma Argos aanwijzingen dat ook de Nederlandse autoriteiten meer hadden moeten doen om te verhinderen dat de twee over de grens gesmokkeld werden. Ook blijkt dat Vietnamezen die in Nederland verdwijnen, vaak niet alleen slachtoffer zijn van mensensmokkel, maar ook van mensenhandel, in tegenstelling tot wat de Nederlandse regering eerder volhield.