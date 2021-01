Raad van State geeft gunstig advies in Brugs stadiondossier

Goed nieuws voor Club Brugge. De Raad van State heeft een gunstig advies gegeven in het Brugse stadiondossier. Dat bevestigt minister Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag.

Eind vorig jaar kwam er opnieuw schot in het stadiondossier van Club en Cercle Brugge. Demir had toen namelijk het nieuwe gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg klaar. Dat moet de nieuwe thuishaven van Cercle Brugge worden. Club Brugge blijft op de site Jan Breydel.

Het nieuwe plan - waarbij het project Blankenbergse Steenweg op maat gemaakt is van enkel Cercle Brugge - moest tegemoetkomen aan de opmerkingen van de Raad van State. Die vernietigde op 8 oktober het plan uit 2007 omdat het zou getuigen van onzorgvuldig ruimtegebruik.

Demir kondigde meteen aan dat het nieuwe plan er zo snel mogelijk moest komen. Het huidige Jan Breydelstadion voldoet immers niet meer aan de huidige comforteisen en sporttechnische normen van een moderne voetbaltempel. De Vlaamse regering keurde het plan van Demir goed en kreeg vrijdag dus positief advies van de Raad van State.

Vanaf nu kan de Vlaamse regering het plan definitief vaststellen. Het besluit wordt nu gepubliceerd in het staatsblad. Vijftien dagen na die publicatie treedt het GRUP in werking. Daartegen zijn wel nog beroepsprocedures mogelijk.

Trainer Philippe Clement weet welk parcours het Brugs stadiondossier intussen heeft afgelegd.

‘Ik herinner mij dat ik, lang geleden, in een filmpje heb gezegd dat ik blij was dat het stadion er zou komen. Want ik kon toen met de fiets naar het nieuwe stadion: de tempel zou toen in Loppem komen. Ondertussen woon ik al twaalf jaar in Waasmunster, dus zo lang is dat al geleden’, zei hij bij de indiening van het nieuwe plan. ‘We lezen en horen wel veel dingen, er wordt zoveel gezegd. Ik ben vooral bezig met ons sportief verhaal. Het blijft altijd met twee woorden spreken in het stadiondossier. Maar ik hoop voor onze club, en alle supporters, dat het nieuwe stadion er zo snel mogelijk komt. Iedereen smacht daar al lang naar.’

Hoopvol

‘Ik ben blij dat het snelle en harde werk samen met minister Demir en de betrokken instanties ons nu eindelijk een stap vooruit brengt’, reageerde Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. ‘Onze diensten hebben steeds hun samenwerking verleend en mee gezocht naar mogelijke oplossingen voor het deelgebied Blankenbergse Steenweg en de mogelijkheid om er een stadion voor Cercle Brugge te kunnen bouwen. Binnen de toegelaten contouren van het instrument ‘remediëring’ werden de plannen voor deelgebied Blankenbergse Steenweg dus herwerkt en aangepast. Dat vele werk wordt nu eindelijk beloont met een positief advies dat vandaag definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering.’

‘Ik ben vandaag blij met deze stap vooruit in dit dossier. Toch ben ik niet naïef, maar het stemt mij hoopvol dat onze nieuwe plannen positief onthaald werden bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. Nu moet de termijn van 60 dagen doorlopen worden voor we, hopelijk, verder vooruit kunnen.’