Antwerpen wil tientallen eigenaars in Deurne uitkopen voor plannen Oosterweel

De stad Antwerpen doet tientallen huiseigenaars in de Ten Eekhovelei in Deurne, een straat in de omgeving van het Sportpaleis, een voorstel om hun woning te verkopen. Het stadsbestuur biedt hen hulp bij het vinden van een nieuwe thuis. Het plan past in de aanleg van de werfzone van de omgeving Sportpaleis, die er door de aanleg van de Oosterweelverbinding helemaal anders zal uitzien.

Het aanbod om te verkopen is geldig voor alle eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei aan de onpare zijde van de straat, met de rug naar de Ring. Dat meldt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in een persbericht. Concreet zijn dat de huisnummers 69 tot en met 361. Het aanbod geldt ook voor de hoekpanden aan de Bisschoppenhoflaan huisnummers 34 en 36. Het voorstel blijft behouden tot eind 2024.

Foto: GVA

In Deurne-Noord staan in het kader van de Oosterweelverbinding grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis. Die zullen in eerste instantie bestaan uit het tijdelijk omleiden van het ringverkeer en de inplanting van het Ringpark Het Schijn achter de Ten Eekhovenlei.

De woningen in de Ten Eekhovelei bevinden zich dicht bij de toekomstige werfzone. Ze liggen ook deels op de locatie waar het stadsbestuur de rand van Ringpark Het Schijn wil ontwikkelen. Omwille van beide argumenten, de tijdelijke hinder door de grootschalige werken en de aanleg van een levendige rand voor Ringpark Het Schijn, wil de stad Antwerpen de eigenaars van panden de mogelijkheid geven om vrijwillig te verkopen.