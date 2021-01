Zo kunnen onze tuinen het klimaat redden

U beseft het misschien niet maar onze tuinen kunnen een grote rol spelen in de bestrijding van de opwarming van het klimaat. Vlaanderen bestaat immers voor 10 procent uit tuinen en dat is best veel. Tijd om er iets mee te doen.

In deze podcast vertellen we alles over het nieuwe project van CurieuzeNeuzen en over hoe uw tuin ons kan helpen.

