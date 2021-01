Het Overlegcomité verbiedt niet-essentiële reizen naar het buitenland vanaf eind januari tot 1 maart. Dat is aan onze redactie bevestigd. De ministers zitten momenteel nog samen in het overleg. Volg straks de persconferentie hier live.

Nadat de Europese Unie groen licht heeft gegeven aan de lidstaten om een verbod op niet-essentiële reizen uit te vaardigen, lag de weg voor premier De Croo open. Zoals verwacht haalt het de premier zijn slag thuis: er komt een verbod op niet-essentiële reizen. Het ministerieel besluit zou op 27 januari gepubliceerd worden. Het verbod treedt dan op 29 januari in werking en zal zeker tot 1 maart gelden.

De regering maakt daarmee een kruis over buitenlandse vakantieplannen tijdens de krokusvakantie. Die valt van 13 februari tot 21 februari. Tijdens de kerstvakantie pakten nog 160.000 Belgen hun koffers. Dat was fel tegen de zin van de regering die reizen naar het buitenland ten strengste afraadde. Voor premier Alexander De Croo (Open VLD) is dat het bewijs dat de zachte hand niet helpt.

De essentiële redenen voor een reis deelt het Overlegcomité op in drie categorieën. In de eerste categorie, dwingende gezinsredenen, is reizen gerechtvaardigd om bijvoorbeeld een echtgenoot of partner in het buitenland op te zoeken, co-ouderschap, of een begrafenis of huwelijk van iemand in de eerste of tweede familiegraad bij te wonen. Onder humanitaire redenen verstaat het comité onder meer een studie of een stage in het buitenland, een medische behandeling, en zorg en bijstand van een oudere of persoon met een beperking. Beroepssporters, professionals in de cultuursector, journalisten, en werknemers van internationale organisaties kunnen zich dan weer beroepen op professionele redenen.

Er werd ook aan gedacht om wie uit het buitenland komt sneller te verplichten om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Vandaag ontsnapt wie minder dan 48 uur in het buitenland was aan die verplichting. Dat zou het Overlegcomité onveranderd laten.

Ook uw kapsel krijgt perspectief: de kappers mogen op 13 februari aan de slag, op voorwaarde dat de coronacijfers gunstig evolueren. Het Overlegcomité op 5 februari zal uitsluitsel bieden.

De isolatieperiode bij een besmetting wordt verlengd van zeven naar tien dagen.

Wordt nog verwacht

Naar alle waarschijnlijkheid zal het Overlegcomité ook de beslissing valideren om in Vlaanderen de secundaire scholen al een week voor de krokusvakantie te sluiten.