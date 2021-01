Kevin De Bruyne vier tot zes weken aan de kant met hamstringblessure

Kevin De Bruyne staat vier tot zes weken aan de kant met een hamstringblessure, zo bevestigde Manchester City-coach Pep Guardiola vrijdag tijdens het persmoment, daags voor het duel in de vierde ronde ronde van de FA Cup tegen vierdeklasser Cheltenham Town.

De Rode Duivel moest woensdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa op het uur noodgedwongen naar de kant, waarna er aan de zijlijn kort overleg met de coach volgde. Aanvankelijk werd er gedacht aan een afwezigheid van twee à drie weken. Nadat de arts de scan vrijdagochtend opnieuw onder de loep had genomen, werd echter duidelijk dat KDB heel wat langer aan de kant zal staan en belangrijke wedstrijden zal missen voor de Citizens, die na een ietwat wisselvallig seizoensbegin sinds 21 november ongeslagen zijn en intussen negen zeges op rij lieten noteren, in alle competities samen. In de Premier League zijn ze daarmee opgeklommen naar de tweede plaats, op twee punten van leider en stadsgenoot United, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft.

In het beste scenario is De Bruyne op 20 februari opnieuw speelklaar, een afwezigheid van zes weken zou hem tot 6 maart van de velden houden. De Rode Duivel mist sowieso al de toppers in de Premier League tegen Liverpool en Tottenham, en ook het competitieduel tegen Arsenal en de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach komen in het gedrang. Uitgerekend op 6 maart wordt de Manchester Derby gespeeld. De eerstvolgende interlands met de Rode Duivels lijken niet te vroeg te komen. Zij blazen pas medio maart verzamelen voor de start van de WK-kwalificatiecampagne, met duels tegen Wales en Tsjechië.