Met uitsterven bedreigd: de Belgische trappist

Ons land is een trappist armer. Achel mag de kostbare biertitel niet meer dragen, omdat het niet meer gebrouwen wordt door trappistenbroeders. Ooit was trappistenbier een louter Belgische aangelegenheid, nu komt nog minder dan de helft uit ons land. En de toekomst is verre van verzekerd. ‘We zijn in de handen van Onze-Lieve-Heer. En als het eindigt, dan eindigt het.’

In het Limburgse Achel voelen ze al nattigheid sinds vorige zomer. Toen vertrok prior Gaby als laatste trappistenbroeder uit de Sint-Benedictusabdij. Hij was een eind in de tachtig, kon niet meer uit ...