CurieuzeNeuzen lanceert het grootste burgeronderzoek naar droogte en hitte: CurieuzeNeuzen in de Tuin. Op 5.000 plaatsen in Vlaanderen worden hoogtechnologische sensoren geplaatst die een halfjaar lang de droogte en hitte van uw gazon gaan meten. Maar hoe werken die zogenaamde ‘gazondolken’ precies? In bovenstaande video leggen we het u uit.