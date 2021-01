Interessant weekend in het veld: Iserbyt verdedigt leidersplaats in Hamme, Van Aert gaat voor eindwinst in Overijse

Met de Flandriencross in Hamme staat zaterdag de zesde manche van de X²O Badkamers Trofee op het programma. In Overijse strijden de veldrijders zondag om het eindklassement van de Wereldbeker. Een interessant tweeluik.

De wedstrijd in Hamme werd al een paar keer verplaatst de voorbije weken vanwege het coronavirus en vindt uiteindelijk zaterdag plaats, daags voor de slotmanche van de Wereldbeker in Overijse.

Eli Iserbyt verbleef de voorbije dagen in Spanje, trainde er in de zon, was zelfs één keer op pad met Johan Museeuw en keerde donderdag terug naar België met nog een rist andere veldrijders zoals Sanne Cant, Tim Merlier, Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst om er een paar te noemen.

De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal verdedigt zaterdag zijn leidersplaats leidt in de X²O Badkamers Trofee met 3:27 op ploegmaat Michael Vanthourenhout en 3:33 op Toon Aerts. Iserbyt heeft dus een comfortabele voorsprong op z’n ploegmaat, maar wil die toch nog verder uitbouwen. “Het is een mooie voorsprong, maar mijn doel blijft om met vijf minuten aan de laatste cross te beginnen. Pas dan ben ik gerust. Dat ze achter mij met drie kort bij elkaar staan, zal ervoor zorgen dat er nog wel gereden wordt.”

Er staan nog twee wedstrijden op het programma in het klassement, in Lille op 7 februari en de Brussels Universities Cross op 14 februari als slotmanche. Niet alleen Iserbyt is van de partij zaterdag, ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel keren terug uit Spanje en staan aan de start.

Bij de dames leidt Lucinda Brand met 58 seconden voorsprong op Denise Betsema.

Pakt Wout van Aert in Overijse eindwinst?

In Overijse strijden de veldrijders zondag om het eindklassement van de Wereldbeker. Wout van Aert leidt met 15 punten voorsprong op Mathieu van der Poel. Wint hij zondag, of wordt hij tweede, dan is hij zeker van het eindklassement en mag België nog een negende veldrijder meenemen naar het WK in Oostende.

Van Aert en Van der Poel kruisen dit weekend dus nog twee keer de degens met elkaar voor de strijd volgende week zondag om de regenboogtrui in Oostende. Beide renners crossen in Hamme en Overijse.

De Wereldbeker is het klassement dat het meest te lijden had onder het coronavirus. Van de veertien oorspronkelijke wedstrijden restten er uiteindelijk nog slechts vijf. De eerste manche kwam op naam van Michael Vanthourenhout in Tabor, waar Mathieu van der Poel niet aan de start kwam en dus geen punten pakte. Wout van Aert deed dat wel toen hij als derde finishte. In Namen en Hulst toonde de Nederlander zich de sterkste, in de modder van Dendermonde was Wout van Aert aan het feest.

Van Aert telt nu 125 punten, 15 meer dan Van der Poel, 19 meer dan Michael Vanthourenhout. Bij winst vallen er 40 punten te verdienen, een tweede plaats levert 30 punten op, een derde 25 punten. Voor de Belgische selectie is het van belang dat een Belg het eindklassement pakt. Dan mag Tim Merlier immers ook mee naar het WK als negende man. Wint Mathieu van der Poel het eindklassement, dan moet België met acht renners naar Oostende.