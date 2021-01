Koersen blijven sneuvelen: ook Ruta del Sol uitgesteld naar mei

De Ruta del Sol is de volgende ronde die sneuvelt door de coronapandemie. De organisatoren van deze rittenkoers in het Spaanse Andalusië lichtten de deelnemende teams in dat de 67ste editie die voorzien was van 21 tot 27 februari preventief niet wordt georganiseerd.

De organisatie vroeg de Internationale Wielerunie (UCI) om een nieuwe datum te kunnen krijgen in mei. Het voorstel van de Ruta del Sol is om die van 24 tot 28 mei te houden, wat betekent dat er twee koersdagen minder zouden zijn.

Vorige week werd ook al de tweedaagse Ronde van Murcia (12-13 februari) afgevoerd. Deze organisator hoopt op 21 en 22 mei te organiseren. De Ronde van de Algarve (17-21 februari), in buurland Portugal, sneuvelde deze week ook al. De organisator mikt nu op 5 tot 9 mei, zodat er in het kader van het UCI ProSeries Circuit een nieuwe trein koersen zou ontstaan in mei.

Blijven voorlopig overeind: de Classica Communitat Valenciana 1969-Gran Premio Valenciana van zondag die een 1.2-wedstrijd is en waaraan voornamelijk Spaanse teams deelnemen, en de Franse wedstrijden (Grand Prix La Marseillaise, de Ster van Bessèges en de Tour de la Provence).

Minder competitiekilometers

Het internationale peloton hoopt dat ook de Ronde van Valencia (3-7 februari) wordt behouden. Maar het is duidelijk dat de coureurs dreigen met minder competitiekilometers aan de start te komen van het Belgisch openingsweekend van 27 en 28 februari. Dan staat op zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad geprogrammeerd en op zondag Kuurne-Brussel-Kuurne.