Bidens coronadecreten leiden tot ‘oorlogsplan’ tegen covid-19

Kersvers Amerikaans president Joe Biden heeft verschillende coronadecreten ondertekend waarmee hij de pandemie in zijn land wil bestrijden. Hij pakt het met een nationaal ‘oologsplan’ resoluut anders aan dan zijn voorganger Donald Trump.

Biden heeft tien decreten ondertekend als onderdeel van zijn nationaal ‘oorlogsplan’ tegen de pandemie. Hij pakt het helemaal anders aan dan zijn voorganger Donald Trump, die de coronastrategie meer overliet aan de individuele staten.

Onder Trump werd de Amerikaanse regering ervan beschuldigd de pandemie in de VS niet onder controle te krijgen. In het land zijn al 406.000 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19 - Biden zei al dat dat getal nog zal oplopen tot 500.000 - en raakten 24,5 miljoen mensen besmet.

De president gaf ook aan dat het nog maanden zou duren voordat de pandemie overwonnen wordt. ‘Laat me duidelijk zijn: het zal nog erger worden voordat het beter wordt’, zei hij. Biden benadrukte verder dat het land ‘er door zal komen’ als de bevolking samenwerkt.

De nationale strategie bestaat uit 200 pagina’s. Daarin spreekt het Witte Huis zelf van zeven doelen, waaronder het vertrouwen van de bevolking terugwinnen, waarmee het hoopt de pandemie te overwinnen. Amerikaanse media vatten Bidens plan van aanpak samen in de volgende zes concrete acties:

1. Het productie- en testtempo versnellen

Een van de decreten die Biden al ondertekende, zal tekorten aan materiaal zoals beschermende pakken, maskers en vaccins moeten opsporen. Zo hoopt de regering-Biden plaatsen te kunnen identificeren waar de productie naar omhoog moet.

Ook wordt er een Pandemic Testing Board (agentschap voor het testen tijdens de pandemie) opgericht. Het agentschap moet alles wat te maken heeft met testen vlotter en sneller laten verlopen. Biden baseert zich hiervoor op het War Production Board (agentschap voor oorlogsproductie) van voormalig president Franklin D. Roosevelt die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de macht was.

2. Mondmaskerplicht waar mogelijk en veiliger reizen

President Biden heeft altijd gezegd dat hij de mondmaskerplicht zou invoeren waar mogelijk. Ze zijn nu verplicht in en rond de gebouwen van de federale overheid, in luchthavens en op de meeste vliegtuigen, streekbussen en treinen.

Internationale reizigers moeten een negatieve test hebben voordat ze de VS binnen mogen en zijn verplicht om in quarantaine te gaan na hun aankomst.

3. Gegevens op een betere manier verzamelen

De manier waarop op dit moment covid-19-gegevens verzameld worden, zal opnieuw geëvalueerd worden. Onder Trump moesten ziekenhuizen hun rapporten sturen naar een particuliere leverancier die het dan naar een centrale database in de hoofdstad Washington stuurde. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) werd op die manier buitenspel gezet, iets dat het niet kon appreciëren. Vandaag is dat nog steeds de manier van werken in de VS. Biden wil nu bekijken of de gegevens op een efficiëntere manier verzameld kunnen worden.

4. Een taskforce die instaat voor gezondheidsgelijkheid

Een ander decreet dat Biden ondertekende, stelt een ‘Health Equity Task Force’ op, die instaat voor de gezondheidsgelijkheid. Die zal aanbevelen hoe er meer geld kan worden vrijgemaakt voor delen van de bevolking die ongewoon hard door het virus getroffen worden. Het zal behoeften analyseren op basis van onder meer etniciteit, geografie en handicap. Biden zei donderdag dat deze taskforce zich ook zal bezighouden met de terughoudendheid van sommige mensen om zich te laten vaccineren.

5. Richtlijnen voor scholen en werknemers

Er is ook een decreet dat bedoeld is om de gezondheid van werknemers tijdens de pandemie te beschermen. Er zullen daaromtrent nieuwe aanvullende richtlijnen komen en de handhaving van de huidige richtlijnen zal beter gecontroleerd worden.

Ook het ministerie van Onderwijs zal nieuwe richtlijnen creëren, zodat de scholen in de VS op een veilige manier heropend kunnen worden.

6. Onderzoek naar behandeling covid-19 en toekomstige pandemieën steunen

Biden wil dat er een plan wordt opgesteld om onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen corona en toekomstige pandemieën te steunen. Hij wil daarmee ook andere landen steunen.

De behandelingen ‘moeten gemakkelijk te produceren, te verdelen en toe te dienen zijn, zowel in eigen land als internationaal’, klinkt het in het bewuste decreet.