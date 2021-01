Biden bereid om kernwapenverdrag met Rusland te verlengen

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wil het ‘New Start’-kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland met vijf jaar verlengen. Het Kremlin wacht op een gedetailleerd voorstel, maar is positief over het voorstel.

De woordvoerder van Biden zegt dat de regering haast moest maken met de beslissing, omdat het Verdrag voor Vermindering van Strategische Nucleaire Wapens (New Start) uit 2010 op 5 februari afloopt. Het verdrag rond de ontwapening van het Russisch en Amerikaans nucleair arsenaal is het laatste van die soort tussen beide landen.

‘Rusland is voorstander van het behouden en verlengen van New Start’, verklaarde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov . ‘Op die manier kopen we meer tijd voor gesprekken en contacten. We verwelkomen dan ook de politieke wil om het verdrag te verlengen’. Wel voegde hij er nog aan toe dat ‘alles zal afhangen van de details’.

Nog voor zijn inauguratie had Biden al gezegd dat het verdrag een ‘hoeksteen van de strategische stabiliteit’ tussen de VS en Rusland is. Ook zou het verdrag een basis kunnen vormen voor nieuwe afspraken voor wapencontrole.

New Start werd op 5 februari 2011 van kracht. Het verdrag begrenst het nucleair arsenaal van zowel Rusland als de VS, die samen zowat 90 procent van het wereldwijde kernwapenarsenaal in handen hebben. Concreet bepaalt het verdrag dat elk land 800 draagsystemen en 1.550 operationele kernkoppen mag herbergen. Het akkoord had een looptijd van tien jaar. Op 5 februari 2021 loopt het verdrag dus af, waardoor er voor het eerst in decennia geen akkoord meer zou zijn en een wapenwedloop dreigt.

Ondanks maandenlange onderhandelingen met Moskou slaagde de regering van Donald Trump er niet in om het eens te worden over een verlenging. De vorige Amerikaanse regering wilde dat ook China mee zou doen aan zo’n kernwapenverdrag, maar daar voelde Peking niets voor.