De Sutter haalt nieuwe investeerder binnen voor E5 Mode

De textielfamilie De Sutter gaat aan de ondernemingsrechtbank een nieuwe co-investeerder melden voor E5 Mode. Ze passen hun bod op het punt van de financiering aan.

De nieuwe partij op wie de textielfamilie De Sutter beroep zal doen voor de overname van E5 Mode, is een ‘grote Vlaamse industriële speler’. Die vervangt de financiering die De Sutter eerder bij de gerechtsmandatarissen had neergelegd en die steunde op een tussenkomst van ondernemer Christian Bultiauw. Een ondernemer op wie De Sutter in het verleden al beroep deed.

De Sutter zei gisteren al dat de financieringsstructuur nog kon wijzigen. Deze ochtend werd de handtekening gezet met de ‘industriële speler’ waardoor er ook minder bankfinanciering zou nodig zijn dan initieel gedacht.

Dinsdag beslist de ondernemingsrechtbank wie het haalt. Tegenover De Sutter staan de groep Colruyt en het Deense BTX.