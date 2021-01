Zowat 11 procent van de 80-plussers in ons land heeft al een coronavaccin ontvangen. ‘Het licht aan het einde van de tunnel schijnt steeds meer voor onze woonzorgcentra. Maar we zijn nog niet uit de tunnel’, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Hij benadrukt het belang van vroeg testen.

In totaal zijn al bijna 142.000 dosissen vaccin toegediend. ‘Dat aantal zal nog exponentieel stijgen, zoals het virus eerder deed’, zegt Yves Van Laethem. ‘Ondertussen wachten er ons nog enkele maanden die gunstig zijn voor het virus, en waarin het nog verder kan groeien. Het virus speelt dus een thuiswedstrijd, maar in deze wedstrijd staan onze beste spelers klaar om in te vallen: het vaccin, en de lente.’