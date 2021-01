Volledige Nethys-top moet zich verantwoorden in fraudezaak

In het dossier Nethys is vrijdagochtend voormalig topman Stéphane Moreau opgepakt. Hij wordt momenteel verhoord, meldt de procureur-generaal van Luik. De vroegere afgevaardigd bestuurder Pierre Meyers en de voorzitter van het vergoedingscomité François Fornieri zijn al aangehouden.

Ook voormalig financieel directeur van Nethys Pol Heyse en Bénédicte Bayer, eveneens een van de voormalige toplui, zijn opgepakt en worden momenteel verhoord. Er zijn vermoedens van fraude en vriendendiensten binnen de top van de Luikse intercommunale. Het gaat om zaken als het uitbetalen van te hoge ontslagvergoedingen en het goedkoop verkopen van delen van het bedrijf.

Wat de precieze rol van Moreau, Heyse en Bayer hierbij is, is nog niet bekend. Naar verluidt zouden ze zelf aanspraak hebben gemaakt op een pot te verdelen ontslagvergoedingen van in totaal zo’n 15 miljoen euro.

De bal ging eerder deze week aan het rollen toen de topman van het beursgenoteerde biotechbedrijf Mithra Fornieri verhoord werd naar aanleiding van zijn rol als voormalig voorzitter van het vergoedingscomité van Nethys. Hij zou ingestemd hebben met de ontslagvergoedingen, in ruil zou hij sommige onderdelen van Nethys voor een veel te lage verkoopprijs mogen overnemen.

De Luikse zakenman wordt formeel beschuldigd van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen. Fornieri werd donderdagavond aangehouden.

Net als Fornieri is ook Pierre Meyers, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de beheerraad van Nethys, donderdag al onder aanhoudingsbevel geplaatst. Tegen hem gelden dezelfde beschuldigingen als tegen Fornieri. Voormalig bestuurd Jacques Tison kijkt eveneens tegen deze rij klachten aan, maar hij mocht na verhoor onder voorwaarden weer huiswaarts.