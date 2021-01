Man spietst zichzelf op hekken Kruidtuinpark in Brussel

De Brusselse brandweer is vrijdagochtend kort voor 6 uur moeten uitrukken voor een man die zichzelf gespietst had op het hekken rond het Kruidtuinpark, aan de Koningsstraat in Sint-Joost-ten-Node.

Het is niet duidelijk hoe dat precies is kunnen gebeuren maar in ieder geval was de man met zijn been gespietst en had de punt van de tralies het hele been doorboord.

‘De man was onder invloed en verleende totaal geen medewerking bij zijn bevrijding’, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. ‘De ontzettingswagen werd ter plaatse gestuurd om de punt af te zagen, waarna de gewonde, met het smeedijzer nog in zijn been, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verwijderden artsen de spies onder ideale omstandigheden.’