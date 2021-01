Deense linksbuiten Jacob Larsen tekent vandaag bij Anderlecht

Anderlecht staat op het punt zijn vierde wintertransfer te doen. De Deense linksbuiten Jacob Bruun Larsen (22) reist vandaag naar Brussel voor zijn medische tests. Aanvankelijk liepen de onderhandelingen moeizaam, maar nu zitten ze in de laatste rechte lijn.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de Deen tot juni gehuurd van het Duitse TSG Hoffenheim zonder aankoopoptie. Bruun Larsen werd op zijn 16de ontdekt door Dortmund en had op een bepaald moment een marktwaarde van 20 miljoen euro. Dit seizoen kwam hij echter niet meer aan de bak in de Bundesliga, en nu wil hij zijn carrière herlanceren. Ook Kopenhagen in zijn vaderland was geïnteresseerd, maar zij vissen normaal achter het net.

Larsens komst betekent niet dat er een talent bij Anderlecht zal verkocht worden. Behalve bij een monsterbod van meer dan 30 miljoen blijven alle vaste waarden aan boord.