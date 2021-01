‘Olympische spelen gaan ook niet door in 2021’

De Olympische spelen zullen volgens de Britse krant The Times ook in 2021 niet doorgaan in de Japanse hoofdstad Tokio. De Japanse regering zou achter de schermen al tot dat besluit zijn gekomen. Japan ontkent stellig.

The Times kreeg de informatie van een hoge bron binnen de Japanse regering. De regerende coalitie zou het erover eens zijn dat de Olympische spelen, die al met een jaar zijn uitgesteld, ook in 2021 gedoemd zijn om te mislukken. Het evenement staat nu geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus. Aansluitend zijn er de Paralympics, met start op 24 augustus. ‘Niemand wil de eerste zijn om dit te zeggen, maar de consensus is dat het te moeilijk is. Persoonlijk denk ik niet dat (de spelen) gaan plaatsvinden’.

Het doel van de Japanse regering zou nu zijn om de annulering aan te kondigen zonder gezichtsverlies te lijden. Op die manier wil Tokio de deur openhouden om op een later tijdstip, volgens de bron in 2032, de spelen te organiseren. De spelen, die normaal elke vier jaar plaatsvinden, gaan in 2024 door in de Franse hoofdstad Parijs en die van 2028 in de Amerikaanse stad Los Angeles. Wie de spelen in 2032 organiseert wordt ten laatste in 2025 beslist.

Japan ontkent

Op een persconferentie ontkende de regering echter dat er sprake is van een annulering. De woordvoerder zei stellig dat er ‘geen waarheid’ is in de berichtgeving van de Britse krant. ‘We willen dit ten stelligste ontkennen. Het is niet aan de orde’, aldus Manabu Sakai. ‘Uiteraard moeten we rekening houden met de situatie over de grenzen, en we zullen op een bepaald moment beslissen of het evenement werkelijk zal doorgaan, maar tot dan doet de Japanse regering wat er moet gebeuren.’

Ook de gouverneur van Tokio Yuriko Koike verklaarde dat er op dit moment geen sprake was van het annuleren of opnieuw uitstellen van de spelen.

Donderdag nog liet de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Thomas Bach optekenen dat wat hem betreft de Spelen zeker zullen doorgaan. ‘We hebben op dit moment geen enkele reden om te geloven dat de Olympische Spelen op 23 juli niet geopend worden in het olympisch stadion in Tokio’, verklaarde de Duitser. ‘Daarom is er ook geen plan B en daarom gaan we er volledig voor om van deze Spelen een veilige en geslaagde editie te maken.’

Er woedt op dit moment al even een derde coronagolf in Japan die het moeilijk onder controle lijkt te krijgen. Het huidige weekgemiddelde ligt op 6.053 besmettingen per dag op een bevolking van 126,3 miljoen. De golf is veel groter dan de eerdere twee golven.