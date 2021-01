Marc Noppen: ‘Pfizer passeert twee keer langs de kassa, de overheid was een beetje naïef’

‘Vaccinatievaudeville, nu al het woord van het jaar’, zei Marc Noppen. Maar hij vindt het zelf te luchtig voor wat er is gebeurd. ‘Geloven dat een commercieel bedrijf oogluikend zou toestaan dat we extra dosissen uit een flesje halen, dat is naïef’, zegt hij. Als ceo van het UZ Brussel-ziekenhuis moest hij zijn vierduizend medewerkers op het laatste moment teleurstellen door hun vaccinatie af te blazen.