Beke: ‘Vaccinaties in woonzorgcentra op schema’

Op Radio 1 zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat het vaccineren op schema zit. Hij herhaalde verder dat de bewoners van alle woonzorgcentra gevaccineerd zullen zijn tegen eind januari, ‘behalve dan degene waar er op dit moment een uitbraak is’.

De beslissing van farmabedrijf Pfizer om de levering terug te schroeven heeft het vaccinatieschema niet in gedrang gebracht, zei Beke vrijdagochtend op Radio 1. ‘De woonzorgcentra waar er geen uitbraken zijn zullen tegen eind januari gevaccineerd zijn’, aldus Beke die die belofte een paar keer herhaalde. ‘We zitten op schema. We zijn de derde week van januari en drie op de vier woonzorgcentra zijn gevaccineerd.’

Volgens de vaccinatieteller op laatjevaccineren.be werd op dit moment al 67,9 procent van de woonzorgcentrabewoners een eerste keer gevaccineerd. Dat cijfer loopt een paar dagen achter dus zou op dit moment al hoger moeten liggen. ‘Voor volgende week hebben wij een 40.000 vaccinaties in onze woonzorgcentra ingepland en de week nadien ook nog een 60.000 vaccinaties, waarbij de tweede prik natuurlijk begint.’

‘In de ziekenhuizen zijn er op dit moment al een 5.000 mensen gevaccineerd. Voor de komende twee weken zullen er nog ongeveer 18.000 mensen in de ziekenhuizen gevaccineerd kunnen worden. Dat wil zeggen: diegenen die op de intensieve zorg werken en diegenen die op spoed werken.’

Tweede ronde

Wanneer rusthuizen een teveel aan vaccinaties hebben tijdens deze eerste ronde, kunnen ze ook niet-bewoners vaccineren. Er wordt hen aangeraden om dat overschot te gebruiken voor het personeel, huisartsen en thuisverpleegkundigen.

Er klinkt ongerustheid dat die mensen de tweede prik mogelijk niet op tijd krijgen. Beke benadrukte vrijdagochtend dat het daarom erg belangrijk is dat de eerste prik correct geregistreerd wordt. Dat is belangrijke administratie, klinkt het. ‘Dat is absoluut nodig voor de gevaccineerden om hun tweede vaccin in te plannen.’