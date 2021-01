Cocaïne en crystal meth overspoelen Limburg

Niet alleen de provincie Antwerpen had het voorbije jaar te kampen met een onrustwekkende stijging van de drugscriminaliteit. Ook in Limburg bleek de georganiseerde drugsmaffia zeer actief.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie Limburg. Vorig jaar pakte de dienst 66 verdachten op in zaken van grootscheepse ­cocaïnesmokkel. Meer dan 16 ton cocaïne werd in beslag genomen. Ook in een onderzoek naar de granaataanslagen in Antwerpen pakte de federale politie Limburg vier verdachten op.

Afval in het toilet

Maar cocaïne is niet het enige probleem waarmee de Limburgse ­justitie en politie kampen. De politie ontmantelde ook 14 drugs­labo’s waar synthetische drugs ­gemaakt werden. Een onrustwekkende tendens daarbij is dat het aantal dumpingen van afval is ­afgenomen, terwijl het aantal ­teruggevonden labo’s gelijk gebleven is. De politie vreest dat de ­criminelen hun afval tegenwoordig lozen in toiletten, badkuipen en waterputten, met mogelijk ernstige gevolgen voor de volks­gezondheid. Nog opvallend is de onrustwekkende opkomst van de labo’s waar het extreem verslavende crystal meth (methamfetamine) wordt gemaakt. ‘Het jaar 2020 is het drukste jaar ooit geweest voor de Limburgse federale politie’, zegt gerechtelijk directeur Kris Vandepaer.