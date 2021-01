Wat staat naast reizen nog op agenda Overlegcomité?

De cijfers laten vandaag nog niet toe om versoepelingen aan te kondigen, maar misschien wordt wel al een beetje perspectief geboden.

Ondanks de waarschuwingen pakten toch 160.000 mensen hun koffers in de kerstvakantie. Voor premier Alexander De Croo (Open VLD) het bewijs dat de zachte hand niet helpt. Het Overlegcomité ­wil dan ook deze namiddag niet-essentiële ­reizen verbieden, ­zeker tot na de krokusvakantie. Het principe is eenvoudig, maar het wordt nog een hele oefening om precies af te bakenen wanneer een reis al dan niet essentieel is. De quarantaineverplichting wordt wellicht opgetrokken van zeven naar tien dagen. Om de pil te verzachten maakt de federale regering normaal gezien ook een pakket steunmaatregelen voor de reissector bekend.

Daarnaast wordt eraan gedacht om wie uit het buitenland komt, sneller te verplichten om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Vandaag ontsnapt wie minder dan 48 uur in het ­buitenland was aan die verplichting. De federale regering wil die termijn op zestien uur brengen.

Contactberoepen

De beslissing om in Vlaanderen de secundaire scholen al een week voor de krokusvakantie te sluiten en over te schakelen op afstandsonderwijs wordt wellicht vandaag zonder veel problemen gevalideerd door het Overlegcomité. De cijfers laten vandaag nog niet toe om versoepelingen aan te kondigen, maar misschien wordt wel al een beetje perspectief geboden. Bij een versoepeling zullen eerst de contactberoepen, zoals de ­kappers, aan de beurt ­komen. In regeringskringen viel gisteren te horen dat de contact­beroepen misschien na half ­februari – als de cijfers gunstig evolueren én met verstrengde protocollen – eventueel ­zouden kunnen heropstarten. Maar de vraag is of het Overleg­comité een perspectief gaat ­durven uit te spreken.