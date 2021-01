1.600 voltijdse gezondheidswerkers nodig in vaccinatiecentra

Als de 95 Vlaamse vaccinatiecentra op volle toeren draaien, dan zullen daarvoor zo’n 1.600 zorgkundigen nodig zijn. Per centrum gaat het om zo’n veertien verpleegkundigen, één arts en een deeltijdse apotheker.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte de berekening voor een infosessie met de lokale besturen. De rekrutering zal verlopen via de zorgraden, iedere eerstelijnszone heeft zo’n raad. Zij hebben hiervoor al een lokaal netwerk. Ook zelfstandige verplegers en thuisverpleegkundigen kunnen gecontacteerd worden. Tegelijk praat het Agentschap met het hoger onderwijs over het inzetten van studenten. Zij zouden een deel van hun stage kunnen spenderen in een vaccinatiecentrum. Tijdens de examens in mei en juni zijn ze wel minder beschikbaar.

Tot slot zijn er de vrijwilligers. Er hebben zich al duizenden kandidaten gemeld. Omdat vrijwilligers gevaccineerd worden alvorens ze aan de slag gaan, vraagt het Agentschap om naar hun engagement te kijken. ‘We zouden willen dat ze achttien uur per week helpen’, klinkt het. Vaste equipes in plaats van veel wisselende krachten maakt de werking ook gemakkelijker.

Vandaag wil de Vlaamse regering meer duidelijkheid geven over de financiering. Vanaf februari mogen eerstelijnszones een voorschot van 250.000 euro verwachten.