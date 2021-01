Lichte stijging van gemiddeld aantal ziekenhuisopnames

Op weekbasis is zijn het aantal ziekenhuisopnames opnieuw gestegen, met 3 procent. Het aantal besmettingen daalt nog wel. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

De afgelopen dagen werden er gemiddeld 125,3 nieuwe patiënten met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1.941 mensen, van wie 338 op intensive care.

Tussen 12 en 18 januari is het gemiddelde aantal besmettingen net als de voorbije dagen wel nog gedaald, naar 1.963,4 gemiddeld per dag, of 6 procent minder dan de vorige periode. Ons land telt in totaal nu al 686.827 bevestigde coronabesmettingen. Steven Van Gucht ziet in de huidige cijfers een stagnatie, maar dat kan niet te wijten zijn aan een besmettelijkere variant, meent de viroloog. ‘De cijfers stagneren al langer. De R-waarde zit nu iets boven 1. Dat hebben we in december al voorspeld. De heropening van de scholen na de kerstvakantie en het hervatten van het werk hebben nieuwe druk op de cijfers gezet. In het slechtste ­geval volgt op die stagnatie nu weer een stijging.’

Er werden tussen 12 en 18 januari gemiddeld 49 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 9 pct. In totaal zijn nu al 20.620 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen schommelt intussen al geruime tijd rond de 5,4 procent. Dat cijfer is een maatstaf voor hoe breed de bevolking wordt getest. Hoe lager de ­ratio, hoe beter. In ons land schommelt ze sinds begin dit jaar rond 5 procent. De voorbije ­dagen ligt ze weer boven die drempel en stijgt ze zelfs licht. Volgens de Wereld­gezondheidsorganisatie is het belangrijk om onder de 5 procent positieve tests te duiken om een goed beeld te hebben van het infectie­patroon in de bevolking. Ter vergelijking: in juni vorig jaar waren er dagen met een positiviteitsratio onder 1 procent.

Het reproductiegetal blijft verder stijgen tot 1,04. De stijging van het reproductiegetal R kan verklaard worden door een opstoot van het aantal ziekenhuisopnames. Scien­sano gebruikt de nieuwe zieken­huisopnames voor de berekening van R. Dinsdag werden 183 mensen opgenomen in het ziekenhuis, het hoogste aantal in het nieuwe jaar.

Op 20 januari hadden in totaal 141.758 Belgen een eerste vaccinatie gekregen, dat is 1,54 procent van de bevolking.

Verwante artikels 22/01/2021 Hoe Vlaanderen plots 40 procent vaccins minder kreeg