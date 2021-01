IS eist eerste zelfmoordaanslag in Bagdad in 3 jaar op

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de dubbele zelfmoordaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad opgeëist. Bij die aanslag op een veelbezochte markt donderdag vielen donderdag 32 doden en 110 gewonden.

Zelfmoordaanslagen waren ooit een bijna dagelijkse gebeurtenis in de Iraakse hoofdstad, maar zijn de afgelopen jaren gestopt sinds IS-strijders werden verslagen in 2017. Er was een algemene verbetering van de veiligheid die het normale leven in Bagdad kon terugbrengen.

De laatste grote aanslag in de stad vond plaats in januari 2018, op dezelfde markt. Er vielen toen 27 doden.

De modus operandi van de zelfmoordaanslag werd eerder al gebruikt door IS: een kamikaze gevolgd door een tweede op het moment dat een samenscholing zich gevormd heeft om de gewonden te verzorgen.

De terreurgroep had tot eind 2017 een drietal jaar bijna een derde van het Iraakse grondgebied onder zijn controle. Intussen is dat niet meer het geval, maar in de afgelegen woestijngebieden van het land zijn nog verschillende IS-cellen actief.