Zuid-Koreaanse shorttrackcoach meer dan tien jaar in de cel voor misbruik

De voormalige Zuid-Koreaanse shorttrackcoach Cho Jae-beom is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien en een half jaar. Een rechtbank in Suwon heeft Cho schuldig verklaard aan het seksueel misbruik van olympisch kampioene Shim Suk-hee, zo meldde nieuwsagentschap Yonhap.

Het misbruik had gedurende drie jaar plaats, tot eind 2018. In dat jaar uitte Shim (nu 23) beschuldigingen ten aanzien van Cho, die in januari 2019 werd aangeklaagd. Wegens fysieke intimidatie werd hem toen een celstraf van anderhalf jaar opgelegd.

Shim, een van de prominente schaatssters in haar land, zei daarna dat Cho haar al sinds haar zevende had mishandeld en uitgescholden. In de voorbereiding op de Olympische Winterspelen van 2018 had Cho haar zo hard op het hoofd geslagen, dat ze voor een hersenschudding moest worden behandeld.

Shim was veertien toen Cho haar voor het eerst misbruikte. Dat gebeurde in het nationale trainingscentrum van de shorttrackers in de hoofdstad Seoel. “De verdachte pleegde gewelddadig seksueel misbruik en profiteerde ervan dat het slachtoffer zich niet kon verzetten”, oordeelde de rechtbank. Cho ontkende de beschuldigingen. Wel gaf hij toe haar verbaal en fysiek te hebben vernederd en mishandeld. Maar dat was om disciplinaire redenen, stelde hij.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 veroverde de toen zeventienjarige Shim zilver op de 1.500 meter, brons op de 1.000 meter en goud op de aflossing. Vier jaar later maakte ze opnieuw deel uit van het kwartet dat goud op de aflossing behaalde. Daarnaast werd ze in 2014 wereldkampioene allround en incasseerde ze de afgelopen drie jaar individuele wereldtitels.