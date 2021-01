Genk overleeft 80 minuten met tien man tegen AA Gent (en had eigenlijk nog kunnen winnen)

Van een dolle donderdagavond gesproken. Een vroege rode kaart, kansen aan beide kanten en een geredde strafschop. De wedstrijd tussen KRC Genk en AA Gent had veel, behalve een winnaar. 1-1 werd het in de Luminus Arena. Vooral de Buffalo’s kunnen daar niet tevreden mee zijn.

Drie letters, hun clubkleuren en een slecht begin van 2021: Genk en Gent hebben veel gemeen. Donderdagavond besloot John van den Brom ook nog eens op de opstelling van AA Gent te spiegelen. De Limburgers ruilden hun gebruikelijke 3-4-3 in voor een 3-5-2.

Koppeltjesvorming en een gesloten wedstrijd loeren dan al gauw om de hoek. Maar niets van dat alles donderdagavond in de Luminus Arena. De match tussen Genk en Gent ging van bij de start goed over en weer. Bij de eerste goeie kans, na amper zes minuten voetballen, was het ook meteen raak.

De thuisploeg kreeg een vrije trap op een gevaarlijke plaats na een overtreding van Niklas Dorsch. Theo Bongonda krulde de bal goed naar de eerste paal, waar de onvermijdelijke Paul Onuachu de bal maar voorbij de uitgekomen Sinan Bolat had te koppen. De Gentse goalie zag er niet goed uit. Zijn tussenkomst was vis noch vlees.

Amper vier minuten later was het al aan AA Gent. Na een goeie actie van Osman Bukari stuurde Dorsch Roman Yaremchuk de diepte in. De Oekraïner werd op de hielen gelopen door Carlos Cuesta, die daarvoor geel kreeg van Nicolas Laforge. Dat was niet genoeg voor VAR Jan Boterberg, die de scheidsrechter naar het schermpje riep. Cuesta kreeg zijn tweede rood karton in evenveel wedstrijden.

Van gespiegelde opstellingen was op dat moment al geen sprake meer. Genk ging na de rode kaart op de counter speculeren. Dat werd eens te meer duidelijk toen Van den Brom na amper een halfuur zijn eerste van vijf wissels doorvoerde. De Nederlander haalde tot verbazing van velen Onuachu naar de kant voor Kristian Thorstvedt. Van den Brom gokte vol op de snelheid van Bongonda en Ito om Gent pijn te doen.

Wissels

De Buffalo’s profiteerden ondertussen van het numerieke overwicht en namen de wedstrijd in handen. Ze voetbalden evenwel te traag om Genk écht uit verband te spelen. Tot minuut 48. Sven Kums – tot dan quasi onzichtbaar – week uit naar de rechterflank en zwiepte de bal goed voor doel. Yaremchuk kopte het leer voorbij Vukovic. De vijftigste treffer van de Oekraïner voor AA Gent.

Nog geen tien minuten ver in de tweede helft voerde ook Hein Vanhaezebrouck zijn eerste wissel door. De Gentse T1 gooide met Laurent Depoitre een extra aanvaller in de ploeg en haalde Michael Ngadeu naar de kant. Sulayman Marreh zakte een rijtje en ging mee in de verdediging spelen.

Amper een minuut na die vervanging kwamen de bezoekers bijzonder goed weg. Na een counter bediende Ito Thorstvedt aan de rand van de zestien. De Noor knalde op de paal. Tien minuten later was het opnieuw bibberen voor de Buffalo’s. Toma stuurde Ito opnieuw de diepte in. De Japanner werd in de grote rechthoek neergehaald door Bolat. Larforge wees naar de stip. Bolat zette zijn foutje recht en redde de strafschop van Bongonda.

Dik een kwartier voor tijd gooide Vanhaezebrouck ook nog wissels nummers twee, drie en vier in de strijd. Maar wat baten kaars en bril als je ploeg niet scoren wil. De Buffalo’s knutselden nog een poging tot slotoffensief in elkaar, maar slaagden er niet meer in om Vukovic een tweede keer te kloppen. Gent blijft zo achter met 2 op 9 in 2021. Genk van zijn kant trekt zondag met een achterstand van negen punten richting Brugge.

Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was na afloop scherp voor zijn team. ‘Ik hoop dat mijn spelers teleurgesteld zijn. Dat kan niet anders als je zo lang met een man meer kan spelen. De eerste helft hadden we de volledige controle, maar dan maken we een domme fout waarop zij scoren. Dan hebben wel snel de wedstrijd in handen gepakt. Maar misschien creëerden we wel te weinig kansen, te weinig ideeën. Goede druk bij balverlies. Ik had in de rust nochtans gewaarschuwd, maar toch komen we minder uit de kleedkamer. Dan moest ik beginnen te wisselen. Ngadeu en Kums ondervonden fysieke hinder dus ik haalde ze uit voorzorg naar de kant. Mijn conclusie na deze wedstrijd? Niets nieuws.’