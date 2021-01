Gent zal Koning Leopold II-laan nieuwe naam geven

Stad Gent maakt komaf met de Koning Leopold II-laan. Burgemeester Matthias De Clercq (Open VLD) volgt hierin een van de 30 aanbevelingen rond dekolonisering in de stad. Een nieuwe naam voor de laan langs het Citadelpark is er nog niet.

De kogel is door de kerk: de Leopold II-laan zal een nieuwe naam krijgen. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) gaat akkoord met een advies daarover. In april 2019 werd op initiatief van bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) een groep opgericht die 30 aanbevelingen deed rond dekolonisering, waaronder de naamsverandering. Bewoners krijgen een financiële tussenkomst voor de administratieve overlast die de naamswijziging met zich meebrengt.

De Leopold II-laan is een centraal gelegen boulevard langs het Citadelpark die al eerder de aandacht trok van demonstranten die zich stoorden aan de verwijzing naar het koloniale verleden van België. Het standbeeld van Leopold II in het Citadelpark werd al verwijderd nadat het herhaaldelijk beklad werd uit protest.

‘Op voorstel van de burgemeester zal er een nieuwe straatnaam worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad die refereert aan de lokale geschiedenis en de nabijgelegen erfgoedsite’, klinkt het donderdagavond na afloop van een zitting van de groep.

Het is nog niet duidelijk welke nieuwe naam de Leopold II-laan krijgt. De stad beschikt over een lijst met kandidaten voor toekomstige straatnamen, maar licht wel toe dat het niet de Patrice Lumumbalaan zal worden. Dat was een alternatief dat eerder naar voor werd geschoven om te verwijzen naar de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. ‘Het blijft de bedoeling om nog deze legislatuur deze naam op een passende locatie toe te kennen voor een nieuwe straat of een nieuw plein in Gent’, klinkt het op het kabinet van burgemeester De Clercq.