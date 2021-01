Mithra-topman François Fornieri aangehouden in verduisteringszaak

François Fornieri (58), de ceo van het Waalse biotechbedrijf Mithra, is gisteravond door de Luikse onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat melden de kranten van Sudpresse. Hij wordt beschuldigd van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen.

François Fornieri werd woensdagochtend met twee medebeheerders van de Luikse intercommunale Nethys meegenomen voor verhoor. Zij werden afzonderlijk op de rooster gelegd over hun rol bij het toekennen van in totaal 15 miljoen euro ontslagvergoeding aan drie directeurs van Nethys, terwijl de Waalse regering de lonennet wou terugschroeven. Vermoed wordt dat Fornieri in ruil twee filialen van Nethys voor een appel en een ei in de schoot geworpen kreeg.

De drie moesten woensdagnacht op het politiekantoor doorbrengen. Gisteren werd alvast Fornieri onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Of dat ook geldt voor zijn twee medeverdachten is niet duidelijk.

De man die in Luik bekendstond als succesvolle zakenman wordt al een tijdje achtervolgd door enkele kwalijke dossiers. Die onderzoeken stralen niet alleen af op Luik, maar kunnen ook grote investeerders zoals Marc Coucke in verlegenheid brengen. Eind vorig jaar nam Coucke onverwacht ontslag als voorzitter van Mithra.