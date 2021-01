Diatta verlaat Club Brugge voor AS Monaco

De transfer van de 21-jarige Senegalese winger Krépin Diatta van landskampioen en competitieleider Club Brugge naar het Franse AS Monaco is afgerond, zo bevestigde Club Brugge.

Bij de Monegasken ondertekende de zestienvoudige Senegalese international een contract tot medio 2025. Volgens Belgische media zou met de overgang een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid zijn. ‘Ik ben erg blij voor deze ambitieuze club te mogen spelen’, klinkt het bij Diatta. ‘Hier krijg ik nieuwe mogelijkheden om me verder te ontwikkelen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.’

Iets voorbij halfweg de competitie staat Monaco op de vierde plaats in de Ligue 1. ‘Krépin is een getalenteerde jonge speler die zijn kwaliteiten in de Belgische competitie al getoond heeft’, vertelt ceo Oleg Petrov. ‘We zijn dan ook blij dat hij voor Monaco gekozen heeft, want hij kon naar vele Europese clubs. Het toont aan dat Monaco nog steeds een aantrekkingskracht heeft. Deze transfer kadert dan ook in onze langetermijnpolitiek om de club nog te versterken.’