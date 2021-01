Nederlandse avondklok gaat zaterdag om 21 uur in

De avondklok in Nederland komt er. Maar ze gaat vanaf 21.00 uur gelden en niet vanaf 20.30 uur. De eindtijd blijft 4.30 uur.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met invoering, maar dan moet de avondklok wel een half uur later ingaan dan het kabinet eerder van plan was.

Demissionair premier Rutte zal de aanpassing overnemen en mensen moeten dan met ingang van aanstaande zaterdag vanaf 21 uur binnen blijven. Een motie over de verschuiving is ondertekend door de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP en 50Plus, een ruime meerderheid in de Kamer. Het uitstel moet het draagvlak voor de maatregel vergroten.

Vanwege de grote sociale gevolgen van de avondklok denkt de Kamer dat de maatregel voor veel mensen draaglijker is, als hij later begint. ‘Een later tijdstip kan voor veel gezinnen, kinderen, studenten en werkenden een groot verschil maken’, staat in de motie.

Rutte zei eerder vandaag in het debat dat het misschien ‘ietsje later’ kan dan 20.30 uur, maar niet later dan 21.00 uur.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo mogen maaltijdbezorgers met een werkgeversverklaring na 21 uur nog de straat op. Mensen die voor hun werk ’s nachts op straat moeten zijn, moeten volgens Nederlandse media twee documenten op zak hebben: een ‘Eigen verklaring’ en een werkgeversverklaring. Nederlanders zouden ook nog hun huisdier mogen uitlaten, zonder de formulieren.