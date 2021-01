Vandenbroucke: ‘België loopt geen enkel vaccin mis’

‘Niet in hoeveelheid, niet in snelheid. België loopt geen enkel vaccin mis’, maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zich sterk in de kamer op donderdag. De oppositie was niet onder de indruk.

FAGG-topman Xavier De Cuyper was kop van jut in het kamerdebat over de coronavaccinaties donderdag. Minister Vandenbroucke gaf toe dat er een fout is gemaakt. ‘Het FAGG heeft niet snel genoeg kenbaar gemaakt dat wij wensten in te tekenen op die bijkomende levering van Pfizer. Dat wordt geëvalueerd.’ ‘U doet uw flater af als een fait divers’, repliceerde N-VA.

Vandenbroucke toont zich best trots over de Belgische vaccinaties en geeft een stand van zaken. ‘De ziekenhuizen die fungeren als hubs hebben al 285.775 dosissen ontvangen. Er zijn op dit moment nog eens 86.580 dosissen onderweg. Volgens de website van Sciensano zijn meer dan 142.000 mensen gevaccineerd. Volgende week starten we met het toedienen van de tweede inenting. Er is geen ‘dode stock’ van coronavaccins waarvan de toediening niet gepland staat, dat heeft de taskforce bevestigd.’

Net doordat die ‘dode stock’ er niet is, moeten de ziekenhuizen wachten met het inenten van hun personeel, nu Pfizer de levering beperkt. ‘We zijn op snelheid gekomen, daardoor zijn we nu gevoelig aan het leveringsritme van Pfizer.’ Vandenbroucke zegt de frustratie in de ziekenhuizen te begrijpen, maar blijft erbij ‘dat het rijk van de vrijheid in zicht is.’

PVDA-politica Sofie Merckx vroeg de minister of hij dan helemaal niet zeker was van volgende leveringen, omdat hij de stock aan vaccins opspaart voor de herhalingsinentingen.

De minister reageerde ook op kritiek van onder meer Kathleen Depoorter (N-VA), Catherine Fonck (cdH) en Barbara Pas (Vlaams Belang) op een mogelijk tekort aan inentingsspuiten. Vandenbroucke kondigde eerder aan dat er tussen begin februari en half maart mogelijk een tekort zou zijn aan spuitjes van 1 milliliter, waarmee makkelijker een extra dosis uit de flacons van het Pfizer/BioNTech kan worden gehaald. ‘We hebben intussen een bijkomende bestelling van 6 miljoen spuiten gedaan tegen begin februari, waarmee we die kloof kunnen dekken. Als we dat krijgen, dan is er geen probleem’, zei hij.