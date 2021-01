Hoe president Biden zich het Oval Office eigen maakt

Nu Joe Biden officieel aan het hoofd van de Verenigde Staten staat, neemt hij ook plaats in het Oval Office. Met een aantal ingrepen reflecteert het officiële kantoor de ambities van de president.

Na een grondige kuis, waarvan de kosten op een half miljoen dollar geraamd worden, kan het Witte Huis ingericht worden. Het Oval Office, het centrum van de macht, krijgt traditiegetrouw extra aandacht. De president legt accenten met eigen spullen en een selectie meubilair uit de vaste collectie van het Witte Huis. Volgens The Washington Postreflecteren zijn keuzes het type presidentschap dat hij ambieert.

Midden: Franklin D. Roosevelt. Kloksgewijs vanaf bovenaan links: George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Foto: AP

De Amerikaanse krant kreeg als eerste een tour door het officiële kantoor van Biden, nog voor de president er zelf een voet binnen had gezet. Het centrepiece in het kantoor is een groot portret van president Franklin D. Roosevelt (FDR). Bidens schrijftafel kijkt er recht op uit. Roosevelt zetelde van 1933 tot 1945 als president en loodste de Verenigde Staten met zijn New Deal uit de grootste economische crisis van de 20ste eeuw en door de Tweede Wereldoorlog. Zijn portret is ‘een duidelijke knipoog naar een president die het land door verschillende crises heeft geholpen’, aldus The Post.

FDR wordt rechts geflankeerd door de voormalige minister van Financiën Alexander Hamilton en president Thomas Jefferson. Het duo was het vaak grondig oneens met elkaar, maar volgens de woordvoerders van Joe Biden tonen ze net aan dat meningsverschillen cruciaal zijn binnen een democratie. Biden heeft in zijn campagne en bij zijn inhuldiging meermaals zijn wens geuit om de verschillen tussen de Democraten en Republikeinen te overbruggen.