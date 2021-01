De Croo wuift kritiek N-VA over nieuwjaarsreceptie weg

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers kon premier De Croo zich niet vinden in het betoog van N-VA fractieleider Peter De Roover. Geen verontschuldigingen en geen versoepeling van de coronamaatregelen bij het afscheid van dierbaren.

‘Ik meen niet dat ik door deelname aan de nieuwjaarsreceptie - eigenlijk een online event, zoals bij de andere partijen - de gezondheid van anderen in gevaar heb gebracht. Ik was niet de organisator, maar heb - zoals ik altijd doe - de vraag gesteld of alles in regel met de coronabeperkingen was georganiseerd’, wuift de premier de kritiek van De Roover weg.

De Roover haalde schrijnende situaties aan van mensen die niet ‘op een humane manier’ afscheid hebben kunnen nemen van dierbaren. Hij raadt de premier meermaals aan voor die mensen uitzonderingen te voorzien op de strenge coronamaatregelen, echter zonder gevolg.

Op sociale media ontstond controverse nadat mediapersoonlijkheid Eline De Munck een selfie postte waarin zij, voorzitter Egbert Lachaert en premier Alexander De Croo wel erg dicht bij elkaar leken te poseren. Een optische illusie, volgens Open VLD, dat beelden vanuit andere oogpunten uitstuurde. Volksverlakkerij, volgens N-VA. De partij greep het momentum door massale kritiek op Twitter aan om donderdag de premier op het matje te roepen.