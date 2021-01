Brand bij grootste vaccinproducent ter wereld: vijf doden

Bij een brand in een grote vaccinfabriek in India zijn vijf mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten komt de productie van coronavaccins niet in gevaar.

De brand woedde bij Serum Institute of India (SII), dat bekendstaat als de grootste vaccinmaker ter wereld. Het instituut produceert onder meer het Covishield-vaccin, de lokale variant van het middel van AstraZeneca en Oxford.

Topman Adar Poonawalla betuigde op Twitter zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Het complex wordt volgens Indiase media uitgebreid om de productiecapaciteit op te schalen. Het vuur zou hebben gewoed in een gebouw dat nog in aanbouw was. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Het Serum Institute produceert enorme aantallen vaccins die over de hele wereld worden verkocht. Het gaat jaarlijks om ongeveer 1,5 miljard doses van middelen tegen polio, hepatitis B, de mazelen en andere aandoeningen.

Het coronavaccin Covishield wordt ook gebruikt in India zelf. De autoriteiten willen in de periode tot juli 300 miljoen van de 1,3 miljard inwoners inenten tegen het coronavirus.