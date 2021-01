De beelden van de politieagentes in Anderlecht uit 2018 doen de politieke gemoederen hoog oplaaien. PS-kopstuk Ahmed Laaouej roept de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op om werk te maken van een nationaal verzoeningsproject. ‘En snel.’ Verlinden wijst op de hervorming van de tuchtwet.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigt een dialoog aan met de vakbonden, politie en lokale overheden om tot een hervorming van de tuchtwet te komen. Die hervorming stond al gepland, maar krijgt extra urgentie nadat een agente, die gefilmd werd terwijl ze burgers uitscheldt, vrijuit is gegaan door een procedurefout. De vrouw kreeg haar straf drie dagen te laat van de tuchtraad.

De beelden – uit 2018 – waarop twee agentes zich schijnbaar vermaken door zich laatdunkend en racistisch uit te laten over de Anderlechtse wijken waarlangs ze patrouilleren, roepen verontwaardigde reacties op in de politiek. Ahmed Laaouej, burgemeester van Koekelberg en PS-kopstuk, roept minister Verlinden op om werk te maken van een ‘nationaal verzoeningsproject’. ‘Alles passeert hier de revue: racisme, homofobe beledigingen, en andere uitspraken die de politie niet waard zijn’, klinkt het in een tweet.

Tout y passe : racisme, insultes homophobes et autres propos indignes de la fonction de police. Cela ne peut qu’attiser les tensions sur fond d’amalgames. Madame la Ministre de l’Intérieur @AnneliesVl il nous faut un projet national de réconciliation et d’apaisement, et vite ! pic.twitter.com/YfXYVNWFJL — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) January 21, 2021

‘Te veel klachten over racisme’

In een verklaring van CDH klinkt het dat ‘de feiten tot op het bot onderzocht moeten worden’. De humanistische partij stuurt aan op bijkomende straffen. Politieraadslid Sofia Bennani (CDH) heeft het over feiten van ‘een bijzondere ernst’. Brussels Parlementslid en partijgenoot Pierre Kompany hoopt dat de commissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt. ‘Na de zaak-Ibrahima en de rellen die hebben plaatsgevonden, tekent zich een duidelijke vertrouwenskloof met de politie af’, stelt hij. Hij merkt op dat er ‘te veel klachten over racisme in verband worden gebracht met politieagenten’. Met dialoog wil hij het vertrouwen ‘koste wat het kost’ herstellen.

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), zit verveeld met de zaak. Aan de Franstalige krant Le Soir drukt hij zijn ‘diepe afkeer’ uit over wat er op de beelden te zien is. Hij benadrukt dat de politie dagelijks ter plaatse is om de banden aan te halen met de burger. ‘We weten dat dit in de huidige context niet altijd makkelijk is.’ Vanochtend zat hij samen met de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid om de zaak te bespreken.

De Brusselse politie kwam de voorbije weken meermaals in opspraak. Vorige week stierf Ibrahima Barrie nadat hij onwel was geworden in een Brussels ­politiecommissariaat. Zijn overlijden leidde tot zware ­rellen. Ook de overlijdens van Adil in 2020 en Mehdi in 2019 roepen in Brussel nog veel gevoelens op, hoewel de betrokken agenten in beide zaken geen schuld treffen volgens onderzoek van het Brusselse parket. Dinsdag vond opnieuw een sterfgeval plaats in een Brusselse politiecel. Volgens de autopsie werd hij niet geslagen maar het is niet duidelijk waaraan hij overleed. Het toxicologisch onderzoek brengt mogelijk meer informatie.