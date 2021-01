Antwerps café stopt met ‘Trump-boycot’: ‘Weer Coca-Cola op de kaart’

Café Zeezicht op de Dageraadplaats in Antwerpen is gestopt met de anti-Trump-boycot, waarin het allerlei Amerikaanse producten als Coca-Cola, Lays-chips of Heinz-sausjes van zijn menu haalde.

Het was na de inauguratie van Donald Trump, begin 2017, opmerkelijk nieuws: uit protest tegen de politiek van Donald Trump maakte Café Zeezicht een statement door Amerikaanse producten zoals Coca-Cola en chips van Lay’s te bannen. Er werden alternatieven gezocht, in de mate van het mogelijke.

De opmerkelijke actie werd opgepikt door buitenlandse media, met op kop The Washington Post. Ook andere buitenlandse media konden het nieuws van de boycot smaken.

Nu Biden het roer heeft overgenomen, is de actie stopgezet. ‘Er is een nieuwe president dus gaan we onze boycot afronden. Dat hadden we beloofd en we gaan nu opnieuw Amerikaanse producten in ons gamma opnemen’, zegt David Joris van Zeezicht aan Radio 2 Antwerpen.

Joris benadrukt dat het café momenteel is gesloten door corona. ‘Maar we hebben wel take-out. De Amerikaanse sigaretten gaan we opnieuw verkopen. Een alternatief vinden voor Heinz-tabasco was niet eenvoudig, dat is uiteindelijk Mexicaanse cholula geworden. Als vervanging van Coca-Cola hadden we een fijne samenwerking met Belgische brouwer Roman, die een degelijke cola aanbood. Maar belofte maakt schuld, het origineel komt terug.’