Recordstijging huurprijs appartement

Een appartement huren is duurder geworden, terwijl de huurprijzen van huizen pas op de plaats maakten.

De trend om appartementen te kopen als beleggingsobject, laat sporen na op de huurmarkt. Op basis van iets meer dan elfduizend verhuringen in Vlaanderen en Brussel stelt vastgoedmakelaar Dewaele vast dat de huur van appartementen met 6 procent steeg. ‘Nooit eerder stegen de huurprijzen zo sterk als in 2020’, concludeert Dewaele.

Gemiddeld bedroeg de huur 719 euro. Voor appartementen met een terras ging de huur zelfs met 7 procent omhoog. De huur van een gemiddeld huis daarentegen bleef vorig jaar op hetzelfde niveau hangen als het jaar voordien. Daarmee wordt een trend bevestigd die zich al een tijdje voordoet. In drie jaar tijd stegen de huren van appartementen met 12 procent, die van huizen met 5 procent. Acht op de tien nieuwbouwwoningen die voor de verhuur bestemd zijn, betreffen appartementen.

Investeerders

De huurstijging bij appartementen heeft te maken met de belangstelling van investeerders voor dit type vastgoed, meent ceo Filip Dewaele. Er komen meer nieuw gebouwde of gerenoveerde appartementen op de markt, wat de gemiddelde prijs doet stijgen. Ook het conformiteitsattest speelt een rol. Dat is een bewijs dat de woning aan alle wettelijke vereisten voldoet. Zo’n 49 Vlaamse gemeenten hebben zo’n attest verplicht gemaakt, en het aantal stijgt gestaag. Door de uitbreiding van de verplichting verdwijnen slechte en goedkope huurwoningen van de markt. Het aanbod verschuift dus van goedkope naar dure appartementen, wat de prijsstijging verklaart.

Ook de coronapandemie had invloed op de markt. Door de lockdown werden appartementen met een terras en woningen met een tuin gewilder. Bij appartementen met terras steeg de huurprijs dubbel zo snel als bij terrasloze appartementen. Door corona kwamen ook de appartementen met twee slaapkamers beter in de markt te liggen. Dat is het gevolg van het toegenomen thuiswerk: vaak wordt daarvoor thuis een kamer als bureau ingericht.

Dit jaar zal de markt waarschijnlijk wat kalmeren, verwacht Filip Dewaele. Hij houdt rekening met een beperkte prijsstijging. ‘Doordat de reële rente op het spaarboekje negatief is, blijft vastgoed een aantrekkelijke investering. Bovendien evolueert de vraag naar huurwoningen mee. Jonge starters en alleenstaanden hebben niet altijd de middelen om te kopen, en blijven dus langer huren.’