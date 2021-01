Jean Graton, bedenker van stripheld Michel Vaillant, overleden

Striptekenaar Jean Graton, de bedenker van de stripverhalenreeks ‘Michel Vaillant’, is in Brussel overleden. Hij werd 97 jaar.

De Franse tekenaar die naar België emigreerde is ‘in alle vrede heengegaan in Brussel, omringd door zijn naasten’. Dat melden zijn familie en de Stichting Jean Graton in een gezamenlijk persbericht.

Graton creëerde de ‘Michel Vaillant’-reeks over autosport in 1957. Het was een van de populairste reeksen in het weekblad Kuifje. Ook internationaal deed de strip het goed, onder meer op de Duitse en Spaanse markt. In hun avonturen nemen racepiloot Michel Vaillant en zijn kompaan Steve Warson het op tegen bestaande racers. De tekenaar wilde alle circuits, racers en auto’s zo waarheidsgetrouw in beeld brengen. Zoon Philippe Graton heeft de reeks uiteindelijk overgenomen van zijn vader.

Graton was ook bekend voor zijn illustraties in de krant Les Sports, ‘De verhalen van oom Wim’ in het weekblad Robbedoes en zijn covers en volledige verhalen in Kuifje.

De tekenaar kreeg verschillende onderscheidingen in zijn land van herkomst (Commandeur in de Orde van Kunsten en Letteren) en in zijn nieuwe land (Ridder in de Orde van Leopold II).