De Croo: ‘Pfizer vervolgen geen oplossing’

In de Kamer willen de volksvertegenwoordigers weten of de regering, in navolging van Italië, Pfizer zal vervolgen omwille van de gebrekkige leveringen. Niet het moment voor getrokken messen, zegt de premier. Gebrek aan daadkracht, vindt de oppositie.

De federale regering is niet van plan om juridische stappen te ondernemen tegen farmabedrijf Pfizer vanwege de vertraagde leveringen van zijn coronavaccin. ‘We moeten samen nog een hele marathon door samen. Ik ben er niet van overtuigd dat een juridische strijd de oplossing is’, zei premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelde dat er juridisch niet over het leveringscontract - op basis van dosissen en afgesloten door Europa - te discussiëren valt. ‘Italië overweegt die procedure omdat ze er niet in slagen de tweede prik te zetten binnen de aanbevolen termijn. Dat zal ons niet overkomen.’

Pfizer moest sinds vorige week twee keer aankondigen dat het de beloofde vaccinleveringen in Europa tijdelijk iets moet terugschroeven. De vaccinatiecampagne staat daardoor in veel landen noodgedwongen even op een lager pitje, ook in ons land. Italië dreigt intussen met rechtszaken tegen de farmagigant, kondigde de coronacommissaris van de Italiaanse regering woensdag aan.