Jan Žnidaršic and Matevž Pogaca, die samen de ‘Dunking Devils Squad’ vormen, beklommen een 360 meter hoge schoorsteen in Trbovlje, Slovenië. ‘Ik had de klim onderschat’, zei Žnidaršic achteraf. ‘Als ik heel eerlijk ben, was het best eng om zo hoog te zijn. Het is een van de meest beangstigende dingen die ik ooit deed.’