Stad Antwerpen roept 6.500 inwoners op zich preventief te laten testen

In twee Antwerpse wijken binnen postcode 2018 is er de voorbije dagen een hoog aantal coronabesmettingen, vergeleken met het gemiddelde van de rest van de stad. De stad Antwerpen roept daarom de zowat 6.500 inwoners van de buurten op om zich de komende dagen te laten testen op het coronavirus in het testdorp op Spoor Oost.

De oproep geldt voor de inwoners ouder dan zes jaar uit deze buurten. Ze kunnen zich dit weekend (23 en 24 januari) of maandag 25 januari laten testen. Inwoners krijgen een oproepingsbrief met een code waarmee ze zich gratis kunnen laten testen in het testdorp TestCovid op Spoor Oost.

Het gaat om (delen van) volgende straten:

• Antoon van Dyckstraat (alle oneven nummers van de straat)

• Belgiëlei (enkel het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Brialmontlei (de volledige straat)

• Charlottalei (de volledige straat)

• Consciencestraat (enkel het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Isabellalei (oneven nummers van het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Jacob Jordaensstraat (enkel het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Lamorinièrestraat (even nummers van het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Lange Leemstraat (enkel het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Mercatorstraat (even nummers van het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Nerviërsstraat (de volledige straat)

• Plantin en Moretuslei (even nummers van het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

• Van Eycklei (even nummers van het gedeelte van de straat dat binnen het gebied valt)

‘We testen preventief en op grote schaal in de wijken waar de besmettingsgraad momenteel helaas het hoogst ligt. Daardoor zullen we zicht krijgen op de impact van de nieuwe varianten op de gezondheidssituatie’, legt burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit. ‘Het gaat over ongeveer 6.500 Antwerpenaren vanaf zes jaar.’

In overleg met de scholen wordt bekeken om ook testings in de lagere scholen in de betrokken buurten te organiseren. Deze zouden dan begin volgende week kunnen uitgevoerd worden met mobiele teams van UZA.